COVID-19 : tout est fini au hockey junior majeur

Vraiment personne, mais absolument personne ne sera étonné d’apprendre que les trois ligues qui composent la Ligue canadienne de hockey, dont la Ligue junior majeur du Québec (LHJMQ), annoncent l’annulation des séries éliminatoires, ce qui met officiellement fin aux activités sur la glace dans le hockey junior canadien pour 2019-2020.

Cette « délicate décision » a été prise lundi lors d’une conférence téléphonique.

« Dans cette situation sans précédent pour notre société, les risques de jouer les séries éliminatoires de la Coupe du Président étaient devenus trop importants. Les plus récentes mises à jour et les directives émises par les agences de santé provinciales et fédérales sont claires et rendent inenvisageable la présentation des parties éliminatoires », a indiqué la LHJMQ dans un communiqué.

« C’est l’une des décisions les plus difficiles que nous ayons eues à prendre dans ma carrière », a commenté le commissaire Gilles Courteau. « Toutefois, avec l’évolution de la crise au cours des derniers jours, il n’y avait plus de scénarios potentiels dans lesquels la tenue des séries éliminatoires était réaliste. Il s’agit d’une période excessivement difficile pour notre société et ce triste épisode va bien au-delà des frontières du hockey. C’est pourquoi il est capital de prendre des décisions responsables ».

Les prochaines annonces de la ligue concerneront la loterie pour le premier choix au repêchage et la séance de sélection, qui se fera en ligne et non au Palais des sports Léopold-Drolet de Sherbrooke, comme prévu.