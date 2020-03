COVID-19 : l’Estuaire développe du matériel pédagogique

La Commission scolaire de l’Estuaire (CSE) est à pied d’œuvre depuis lundi afin de pouvoir offrir, à compter de la semaine prochaine, du matériel pédagogique aux parents et aux jeunes pour assurer maintien des apprentissages à ses étudiants.

Les employés des services éducatifs élaborent différents exercices et autres moyens didactiques qui seront mis en ligne progressivement sur le site de la CSE. Comme l’a souligné son directeur général, Alain Ouellet, tout a été fait pour « être proactif » dans cette préparation en période de pandémie du coronavirus.

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur élabore aussi des vidéos pédagogiques, une trousse en ligne des ressources disponibles et des activités pédagogiques optionnelles qui seront aussi mises en ligne à compter de la semaine prochaine.

Les démarches effectuées en région permettront d’une certaine façon de bonifier l’offre ministérielle. Pour le moment, les enseignants ne sont pas officiellement engagés dans le travail en cours puisqu’ils sont en congé à la maison jusqu’au 27 mars, selon la directive ministérielle émanant de l’annonce de la mi-mars concernant la fermeture des écoles, souligne M. Ouellet. Par contre, il n’est pas sans savoir que certains ont déjà pris des initiatives en préparant du matériel pour leurs élèves.

L’utilisation de tous les outils sera suggérée et non imposée, rappelle la commission scolaire, qui considère que la situation actuelle est déjà assez lourde pour les parents et les familles sans en ajouter.

Rappelons que les étudiants sont en congé forcé jusqu’au 1er mai à tout le moins