COVID-19 : la Manic embarque dans la campagne J’achète Bleu

La Chambre de commerce de Manicouagan se joint à la campagne J’achète Bleu (Bleu pour Québec) et invite du coup les entreprises toujours en opération à se manifester auprès d’elle.

Cette campagne promotionnelle se tient avec la collaboration de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Elle se veut un moyen d’encourager l’économie locale en période de pandémie de COVID-19.

La CCM souhaite connaître les entreprises de la région qui offrent toujours leurs services, que ce soit par l’entremise d’une plateforme en ligne, d’une option de livraison à domicile ou de commandes à emporter. « On récolte toutes les entreprises qui sont restées ouvertes ou pour promouvoir l’achat en ligne. Que tu sois membre ou non, ça n’a plus vraiment d’importance à ce stade-ci », explique Myreille Lalancette, directrice générale de la chambre.

La campagne J’achète Bleu prévoit la mise en ligne sur le site Internet de la CCM et la diffusion dans la communauté par les réseaux sociaux des mesures prises par les commerces pour demeurer en activité. Les dirigeants d’entreprises concernés doivent en informer la chambre par courriel ou par sa page Facebook tout en indiquant les dispositions mises de l’avant pour traverser cette période particulière.

Déjà du contenu

Déjà depuis mardi, la liste des restaurants offrant le service de commandes à emporter, avec les numéros de téléphone, est publiée sur la page d’accueil (sous l’onglet J’achète Bleu) du site Internet de la chambre, indique Mme Lalancette. Même chose pour les pharmacies.

Mercredi, une liste des entreprises toujours ouvertes qui font de la vente en ligne devrait s’ajouter. On peut penser entre autres à la boutique de vêtements pour enfants Menottes & petits-pieds.

Malgré cette période de fermeture temporaire des entreprises non essentielles pour trois semaines au Québec, décrétée par le premier ministre François Legault afin de contrôler la propagation du coronavirus, plusieurs gens d’affaires sont prêts à répondre à des demandes ponctuelles de clients, insiste la directrice générale. Elle cite notamment en exemple Spin sports & plein air et Auto-Cam.