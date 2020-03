COVID-19 : Baie-Trinité se prépare à l’arrivée de dizaines de travailleurs

Avec la crise du coronavirus qui fait rage, Baie-Trinité pose des gestes de prévention en vue de la reprise imminente des activités de l’usine de transformation du crabe des neiges du village et de l’arrivée de plusieurs dizaines de travailleurs venus d’ailleurs.

Récemment, le maire Étienne Baillargeon a rencontré des représentants de Crustacés Baie-Trinité et du syndicat en place afin de les sensibiliser à l’importance de respecter les mesures instaurées par Québec pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Il souhaite protéger ses quelque 400 citoyens, dont la grande majorité sont des aînés

Selon l’élu, 85 % de la centaine d’employés et plus de l’usine proviennent de l’extérieur du village, notamment de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la rive sud et de Québec.

« Il faut que je gère ça de façon très serrée, car ils ne sont pas dans des roulottes de chantier. Certains habitent dans des logements à travers tout le monde et d’autres en milieu familial », a expliqué M. Baillargeon.

Au cas où

Afin d’être prêt à toute éventualité, le maire a aussi demandé au directeur de l’usine, René Roussy, de lui acheminer la liste de ses employés et leur lieu de résidence pendant la saison de pêche. « Si quelque chose arrive, ça va me permettre rapidement d’isoler un secteur. »

Il dit aussi avoir eu des échanges avec les patrons des deux épiceries du village afin que soit offert un service de livraison, question de réduire les déplacements des gens.

« Les travailleurs arrivent avec les meilleures intentions, mais c’est la crainte (contagion) des citoyens », a laissé tomber Étienne Baillargeon en référence aux démarches entreprises.

L’usine de transformation devrait commencer sa saison dans les premiers jours d’avril et la terminer vers la fin juillet ou le début août.