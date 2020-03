La grande journée des petits entrepreneurs invite les familles à tirer profit du confinement

La 7e édition de La grande journée des petits entrepreneurs est lancée ce 26 mars. L’événement invite les familles à s’inscrire gratuitement et à profiter de cette période de confinement à la maison pour créer un projet entrepreneurial avec leur enfant.

L’inscription donne accès au Coffre à outils, dans lequel les parents trouveront tout ce qu’il faut pour guider leur petit entrepreneur dans l’élaboration de leur projet.

« Nous vivons beaucoup d’incertitude quant aux événements à venir. Nous souhaitons profiter de cette période de temps passée en famille pour inviter les parents à réaliser des projets stimulants et créatifs avec leurs jeunes et à cultiver l’entrepreneuriat avec eux », d’affirmer Catherine Morissette, directrice générale et cofondatrice de La grande journée des petits entrepreneurs.

Cultiver l’entrepreneuriat… à la maison !

Arts plastiques, cuisine, performance sportive ou couture, les enfants de 5 à 17 ans sont invités dès maintenant à se laisser guider par leurs talents et leurs passions afin de créer leur projet de petite entreprise et ainsi s’initier aux rouages de l’entrepreneuriat.

L’équipe de La grande journée des petits entrepreneurs continue de suivre l’évolution de la situation. Une décision sera prise ultérieurement sur la tenue de l’événement dans sa formule habituelle prévue pour le 6 juin prochain.

La priorité demeure naturellement d’assurer la sécurité des enfants, de leurs familles et des participants. Plus de détails sont à venir.

Pour s’inscrire, il faut se rendre sur le site www.petitsentrepreneurs.ca.