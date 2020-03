COVID-19 : création d’une cellule pour soutenir le milieu des affaires

La Manicouagan vient de se doter d’une cellule d’action et de soutien aux entreprises et organismes durement affectés par la crise du coronavirus.

Initiée par la SADC Manicouagan et Développement économique Canada, ce regroupement « permettra de référer les demandes aux bons endroits afin de faciliter la vie des entreprises et organismes qui auront besoin d’aide », indique la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) dans un communiqué.

Comme les impacts sociaux et économiques risquent d’être majeurs dans les prochaines semaines, une dizaine d’acteurs du milieu économique ont décidé d’unir leurs forces pour une plus grande efficacité et d’autres, provenant aussi du milieu communautaire, pourraient se joindre à eux bientôt. Parmi ceux qui sont déjà en action, on peut penser à Innovation et développement Manicouagan, à la Ville de Baie-Comeau et à Tourisme Côte-Nord.

La nouvelle cellule est dédiée aux petites, moyennes et grandes entreprises, qu’elles soient membres ou non-membres de la chambre. Elle veut également soutenir les travailleurs autonomes et les organismes.

La CCIM diffusera en continu l’information en lien avec le nouveau service par l’entremise de son site Internet, dont une section est consacrée à la COVID-19. Elle précise que « les renseignements utiles et les outils indispensables aux entreprises et organismes y seront mis à jour quotidiennement ».

Par ailleurs, les partenaires engagés dans la cellule publieront aussi de l’information sur leurs sites Internet et leurs pages Facebook.