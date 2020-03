Legault confirme dix décès de plus

Le Québec enregistre 10 décès de plus qu’hier, soit 18 personnes qui ont succombé des suites de la COVID-19. Le premier ministre du Québec François Legault, déclare 2 021 cas confirmés, soit 392 de plus que jeudi. Aussi, 35 individus de plus ont été hospitalisés, ce qui porte le nombre à 141.

Actuellement, 50 personnes sont aux soins intensifs, une augmentation de sept depuis hier. À ce jour, 7 236 cas sont à l’étude.

« Nous avions prévu cette étape et notre congé scolaire est tombé au plus mauvais moment. On a eu beaucoup de monde qui ont voyagé au dernier moment, ce qui affecte nos résultats », a dit François Legault lors de son point de presse quotidien, le quinzième en autant de jours.

Parmi les consignes répétées par le premier ministre du Québec, le confinement, « sauf pour aller chercher ou donner des services essentiels » et l’interdiction de prendre des marches à l’extérieur pour les personnes symptomatiques. « Les autres peuvent aller prendre des marches mais tenez-vous à deux mètres les uns des autres ».

François Legault a remercié les personnes qui se sont inscrites hier pour faire du bénévolat. « Ça fait sauter le portail puisque 12 000 personnes sont appareillées à des organismes ».

À titre de dommages collatéraux de cette situation, les personnes plus vulnérables font partie des préoccupations du gouvernement de François Legault, qui invite les gens témoins de violence conjugale ou autre, à contacter la police sans hésiter.

Les remerciements du jour de François Legault sont adressés aux camionneurs qui approvisionnent le Québec et ses régions en denrées essentielles.