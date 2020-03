COVID-19 : Centraide lance un fonds d’urgence

Une situation exceptionnelle commande généralement des mesures exceptionnelles. C’est dans cet esprit-là que Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a lancé, jeudi, un appel à la générosité pour venir en aide à la population en constituant le fonds d’urgence COVID-19.

Ce fonds permettre d’offrir un baume à la population isolée et vulnérable de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord. La priorité des priorités est d’assurer que tous puissent se nourrir.

« Afin que personne ne se retrouve en situation d’insécurité alimentaire, tous les organismes travaillent très fort à réorganiser leurs activités pour répondre aux besoins. Nous souhaitons donc par ce fonds distribuer plus de denrées à nos organismes en plus de leur donner les moyens d’offrir de l’aide directe aux individus qui en ont besoin », indique Centraide dans un communiqué.

Selon l’organisation, en ces temps difficiles, les demandes d’aide explosent d’autant plus que de nombreux services sont suspendus ou fonctionnent au ralenti en raison de l’interdiction de rassemblement.

Ces demandes peuvent provenir de personnes confinées à la maison, que ce soit pour en raison de leur âge ou d’un isolement nécessaire, gens en situation de détresse ou encore vivant dans un climat de violence et qui n’ont plus accès à l’aide, mais aussi de nombreuses familles en situation de pauvreté qui recourent normalement aux banques alimentaires, mais qui n’y ont plus accès.

Tous les dons faits à Centraide seront dorénavant affectés au fonds d’urgence COVID-19. Pour donner, on clique ici.

« En cette période de crise, propageons l’entraide et continuons d’agir », conclut l’organisme.