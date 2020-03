Jeannine Otis récompensée du Prix Dollard-Morin

La Septilienne Jeannine Otis mérite pleinement d’être la lauréate régionale du 27e Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin. La récipiendaire pour l’année 2020 est engagée et dévouée auprès des personnes vivant avec un handicap depuis plusieurs années.

Mme Otis occupe le titre de présidente de l’Association septilienne des loisirs, des sports et de la culture pour personne vivant avec un handicap (ASLSCPVH) et porte le même chapeau au niveau régional pour l’Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la Côte-Nord (ARLPHCN). Elle organise plus d’une dizaine d’activités annuellement pour la clientèle handicapée.

« Madame Jeannine Otis a à cœur l’épanouissement des personnes vivant avec un handicap et l’inclusion de celles-ci dans la société. Son sens du travail d’équipe, son leadership et sa facilité à communiquer sont sans doute des qualités qui lui ont permis de mener à terme les projets de l’ASLSCPVH et de favoriser l’inclusion et l’acceptation sociale des personnes handicapées dans la communauté », rapporte l’Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord (URLSCN) qui a fait connaître l’identité de la lauréate de la 27e édition du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.

La Septilienne sera honorée et récompensée d’une épinglette symbolisant la personne au cœur du développement et de l’organisation du loisir et du sport lors d’une cérémonie qui se déroulera éventuellement au Salon rouge de l’Assemblée nationale. Loisir et Sport Côte-Nord reconnaîtra aussi son apport lors de son Gala Méritas 2020 prévu en novembre.