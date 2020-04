Les célébrations pascales en direct sur le Web

Les célébrations de la Semaine sainte et de Pâques seront diffusées en direct sur le Web à partir de l’église Saint-Nom-de-Marie de la paroisse La Nativité-de-Jésus de Baie-Comeau.

Cette église possède déjà toutes les installations techniques requises puisque la messe y est diffusée chaque dimanche sur Internet.

« Malgré notre confinement, nous souhaitons rester en relation entre membres de la grande communauté chrétienne de la Côte-Nord. Ces célébrations sur le Web seront un moyen de maintenir une relation forte entre nous et avec Jésus », explique l’évêque du diocèse de Baie-Comeau, Mgr Jean-Yves Blais, qui présidera les célébrations.

Les célébrations pourront être regardées sur le site de Solispir.org au https://solispir.org ou celui de la

paroisse La Nativité-de-Jésus au https://nativite.org. Elles se dérouleront selon l’horaire suivant : le dimanche 5 avril à 10 h 30 pour le Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Le Jeudi saint 9 avril à 20 h, le Vendredi saint 10 avril, un office sera tenu à 15 h alors que le chemin de croix sera célébré à 20 h. Et finalement le Dimanche de Pâques 12 avril, la célébration aura lieu à 10 h 30.

À la radio

Devant l’intérêt qu’a suscité la diffusion de la messe sur ses ondes le dimanche 29 mars dernier, la Radio des Chums de Baie-Comeau a offert de poursuivre cette proposition dans les semaines à venir. C’est le dimanche à 9 h que sera diffusée la célébration eucharistique dominicale présidée par Mgr Jean-Pierre Blais, évêque du diocèse, et concélébrée par l’abbé Jimmy Delalin, prêtre du diocèse. Cette messe est enregistrée sans assemblée dans la chapelle de la cathédrale Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau.

La messe pourra donc être écoutée à 9 h sur les ondes de la station au FM 97,1 et sur son site web au http://www.chlc.com/diffusion.html. Les stations de radio CILE FM 95,1 de Havre-Saint-Pierre et CKNA FM 104, 1 de Natashquan la diffuseront à la même heure. « Cette initiative permet de répondre à la situation présente qui isole de nombreuses personnes, dont les aînés, et force la fermeture temporaire des églises », précise dans un communiqué, la responsable des communications du diocèse, Christine Desbiens.