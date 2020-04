COVID-19 : Grains de soleil lance le jeu 40taine-2020

Pendant qu’une bonne partie du Québec est sur pause, chez Grains de Soleil Côte-Nord, on n’arrête pas. En plus de toutes les initiatives prises ces dernières semaines pour desservir sa clientèle, l’organisme de Chute-aux-Outardes vient de lancer le jeu familial 40taine-2020.

Conçu de A à Z par la coordonnatrice Catheline Boucher, ce jeu à imprimer et à découper vise à aider la cinquantaine de familles desservies par Grains de Soleil Côte-Nord à passer le temps pendant cette période d’isolement social et se veut aussi un petit clin d’œil à la pandémie de coronavirus.

Le jeu 40aine-2020 se présente sous la forme d’un arc-en-ciel et comprend quatre catégories de défis, chacune associée à une maison de couleur différente selon la compétence abordée. « Il y a des défis linguistiques pour faire travailler le langage, car on a beaucoup d’enfants avec des troubles de langage », cite en exemple Mme Boucher.

Le développement psychomoteur, les connaissances générales et le volet culturel correspondent aux trois autres catégories de défi. Tout dépendant de la case où un joueur se trouve sur le parcours de la planche de jeu, il pigera une carte de la même couleur et devra réaliser la consigne qui y est inscrite.

« Je l’ai fait aussi avec beaucoup d’informations sur la pandémie pour faire passer les messages de façon ludique », ajoute la conceptrice.

Le jeu est disponible sur la page Facebook de l’organisme et sera envoyé en format PDF aux parents, qui sont invités à l’imprimer et le découper. Par contre, comme une dizaine de familles n’ont pas d’ordinateur ou d’imprimante, Grains de Soleil Côte-Nord tentera de trouver une façon de financer l’impression du jeu une fois la reprise des activités des entreprises non essentielles.

Au travail

Depuis le début du confinement, l’équipe en place au sein de l’organisme communautaire travaille d’arrache-pied continuer d’offrir ses services, mais de façon différente, notamment par la préparation de sacs de jeux divers et de matériels de bricolage pour les 3 à 12 ans à l’intention des familles et la mise en place d’outils virtuels.

Même si les visites à domicile sont interdites, la travailleuse de proximité reste en lien avec une dizaine de familles, dont certaines plus vulnérables, entre autres par un appel téléphonique quotidien.