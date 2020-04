COVID-19 : l’élan de générosité dépasse les attentes de Kevin Grenier

La grande vague de générosité lancée par Kevin Grenier, pour aider les personnes touchées par des pertes d’emploi en raison de crise du coronavirus, a connu un succès tel que son instigateur, dépassé par les dons qui n’en finissent plus de rentrer, reçoit désormais l’aide de Centraide Haute-Côte-Nord-Manicouagan et du Centre d’action bénévole (CAB) de la MRC de Manicouagan.

Dans une nouvelle publiée mercredi matin sur son site Internet, le journal Le Manic a raconté l’histoire de l’homme de 30 ans à l’origine de ce grand mouvement de solidarité.

Au départ, Kevin Grenier avait proposé tout bonnement, sur Facebook, de remettre un sac d’épicerie d’une valeur de 40 à 45 $ chaque semaine à une personne dans le besoin en raison de la pandémie. Se considérant chanceux d’avoir un très bon salaire grâce à un emploi dans une mine d’or au Nunavut, il voulait redonner au suivant. Dans le même souffle, il invitait les gens qui ont la chance de conserver leur emploi à lui remettre des dons pour l’achat de cartes-cadeaux d’épicerie. En moins de 24 heures, il avait amassé près de 900 $.

Or, ce grand mouvement s’est poursuivi puisqu’en l’espace d’à peine quelques heures ce mercredi, près de 1 300 $ avaient à nouveau été amassés.

Une gestion difficile

S’il s’est associé au CAB et à Centraide, a-t-il expliqué dans une vidéo partagé sur Facebook, c’est que « beaucoup de monde voulait m’envoyer de l’argent et je refusais, car je ne savais plus trop comment gérer ça ». « Moi, je ne pouvais plus continuer à recevoir des dons dans mon compte personnel », a ensuite précisé au Manic celui qui a réellement été dépassé par l’affluence de dons.

Le partenariat avec le Centre d’action bénévole lui permettra de mieux cibler les personnes à aider financièrement. « Je veux des gens en attente de chômage ou atteintes du virus. Moi, je ne veux pas ceux qui dépendent du système à l’année », a expliqué le papa de deux jeunes enfants.

Pour sa part, Centraide recevra les dons et émettra des reçus de charité. À chaque tranche de 1000 $ en dons, des cartes-cadeaux d’épicerie seront achetées et distribuées sur le territoire compris entre Ragueneau à Godbout.

Les personnes qui veulent faire des dons doivent y aller par virement bancaire au 418 445-5567 ou centraidehcnman@globetrotter.net. Les personnes qui ont des besoins sont aussi invitées à écrire à Centraide en privé.

SOS Manicouagan-KevinBig

Kevin Grenier a lancé la page Facebook SOS Manicouagan-Kevin Big où sera diffusée toute l’information en lien avec la récolte de dons. Les personnes qui ont besoin d’un coup de pouce sont aussi invitées à envoyer un message privé sur cette page. « Nous allons filtrer les demandes et vous dire si vous recevrez une carte-cadeau Maxi», a souligné l’instigateur.

« On garde le même principe, on ne change pas la recette, sauf que je vais avoir de l’aide. (…) On a un beau mouvement de solidarité, il ne faut pas perdre ça. C’est un concept qui est nouveau aussi, je ne voulais pas donner ça à n’importe qui », a conclu Kevin Grenier, en rappelant la notoriété des deux organismes qui le soutiennent.