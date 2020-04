COVID-19 : l’événement Une pose pour le rose est finalement annulé

Après avoir été reporté en raison de la crise du coronavirus, voilà que l’événement Une pose pour le rose est maintenant annulé pour 2020.

La décision de la Société canadienne du cancer de suspendre toutes ses activités de financement sur le terrain jusqu’à la fin de l’été en raison de la crise du coronavirus a incité le comité organisateur d’Une pose pour le rose à prendre cette décision.

L’événement-bénéfice est dédié à la lutte au cancer du sein. Trois éditions annuelles ont déjà eu lieu au Québec et deux à Baie-Comeau.

En 2020, cinq photographes de chez nous avaient levé la main pour immortaliser les portraits de femmes et amasser des fonds les 18 et 19 avril. Il s’agit de Sabrina Gagné, Hélène Côté, Chantal Hébert, Geneviève Rioux Savard et France Lafontaine.

Les participantes ayant déjà effectué leur paiement seront contactées par courriel par les photographes d’ici le 1er mai. Elles leur proposeront les options disponibles, dont celle de conserver leur don de 20 $ pour la cause.