Fermont : un approvisionnement difficile

La municipalité de Fermont ne bénéficie que d’une seule épicerie. Cette dernière s’est retrouvée confrontée ces dernières semaines à des problèmes d’approvisionnement.

Alors que jusqu’ici les Fermontois avaient la possibilité d’aller s’approvisionner en nourriture au Labrador, ce n’est plus le cas avec la mise en place du contrôle frontalier en raison de la pandémie. Ils se sont donc tous dirigés vers l’épicerie locale qui a dû rationner la distribution de certains produits particulièrement les œufs, le pain et les fruits et légumes.

« Les gens achètent en grande quantité depuis le début de la pandémie parce qu’ils sont inquiets », précise le directeur Karim Khimjee. « Les fournisseurs ont donc eu du mal à répondre à la demande. Nous pouvions commander une centaine d’articles en n’en recevoir que 25. De plus, j’étais en quarantaine pendant ces quinze derniers jours, je ne suis revenu que lundi 6. »

Les choses reviennent peu à peu à la normale avec l’augmentation du nombre de pain que chaque personne peut acheter par exemple. « Il faut se donner quelques jours pour replacer les choses », conclut le directeur.