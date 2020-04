Ansons et Demchenko dans la liste de recrutement de la LNH

Deux joueurs du Drakkar se retrouvent dans le classement final de la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey (LNH). Sans surprise, il s’agit de deux Européens de l’équipe.

Le Letton Raivis Kristians Ansons se retrouve à la 100e position (4e ronde) sur cette liste, basée sur l’évaluation faite par les responsables de la centrale de recrutement à la mi-saison. Pour sa part, le Biélorusse Valentin Demchenko est classé en cinquième ronde, plus précisément au 133e échelon.

Sans aucun suspense, c’est le joueur de centre de l’Océanic de Rimouski Alexis Lafrenière qui est classé meilleur espoir pour cette séance de sélection 2020 dont la date, incidemment, n’a toujours pas été déterminé. Le repêchage devait se tenir à Montréal les 26 et 27 juin, mais là comme ailleurs, la pandémie de COVID-19 a tout chamboulé.

Cinq autres joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec sont considérés comme des espoirs de première ronde. On retrouve Dawson Mercer (10e) et Hendrix Lapierre (13e) des Saguenéens de Chicoutimi, Justin Barron des Mooseheads d’Halifax (16e), Jérémie Poirier des Sea Dogs de Saint John (18e) et Mavrik Bourque des Cataractes de Shawinigan (22e). Un total de 37 joueurs de la LHJMQ font partie de cette liste.