Le Réseau FADOQ appelle tous les aînés

Le Réseau FADOQ a trouvé une belle façon d’égayer le quotidien des personnes âgées. Il mène une opération d’appels de courtoisie auprès des aînés au Québec.

L’objectif de cette démarche consiste à les rassurer, à prendre de leurs nouvelles, à s’assurer qu’ils soient en sécurité et vérifier qu’ils aient accès aux ressources nécessaires afin de combler leurs besoins essentiels, notamment pour s’approvisionner.

« Au début nous pensions que les appels dureraient en moyenne de 4 à 6 minutes, mais souvent c’est au moins 10 minutes, a mentionné Jimmy Jolicoeur, responsable des communications pour le Réseau FADOQ. C’est important de prendre le temps de jaser avec eux et de voir s’ils ont besoin d’un coup de main, nous les dirigeons vers les bonnes ressources. »

Il y a près de 1 000 personnes qui effectuent les appels. D’ailleurs, ils ne laissent pas de message, ils attendent de parler à la personne.

« Certains aînés sont bien entourés et ils ne se sont jamais autant servis de Facetime pour voir leurs enfants et leurs petits-enfants, a soutenu M. Jolicoeur. Pour d’autres c’est plus difficile, l’opération est un moyen de briser l’isolement. Nous allons le faire jusqu’à temps que nous ayons rejoint toutes les personnes âgées au Québec. »

Le Réseau FADOQ a également mis à la disposition de ses membres une liste de ressources colligées en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Sa clientèle est composée de 535 000 personnes de 50 ans et plus.