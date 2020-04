COVID-19 : pour protéger ses aînés, la Côte-Nord apprend d’autres régions

La Côte-Nord ne compte toujours aucun cas positif à la COVID-19 chez les personnes âgées habitant en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), en ressources intermédiaires ou en résidences privées et cela lui permet d’apprendre d’autres régions du Québec qui n’ont pas cette chance.

« On est chanceux sur la Côte-Nord de ne pas avoir encore de cas, parce qu’on peut prendre l’exemple sur les autres région. On peut se servir de leur expérience pour tout mettre en place, pour mettre toutes les chances de notre côté pour ne pas que ça arrive », a reconnu Priscilla Malenfant, jeudi après-midi, lors d’une conférence de presse du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord tenue par visioconférence.

Directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées, Mme Malenfant a souligné que cet excellent bilan démontre que les mesures instaurées fonctionnent bien. Elle a notamment fait référence à l’absence de visite dans les milieux de vie, sauf pour des raisons humanitaires, et à l’interdiction de sorties des résidents, hormis du côté des résidences privées où la supervision et le respect des consignes de distanciation s’imposent cependant.

Mme Malenfant a ajouté sa voix aux autorités gouvernementales pour rappeler l’importance de ne pas relâcher la vigilance à Pâques et d’utiliser le téléphone ou d’autres moyens technologiques pour communiquer.

Un appel aux équipements

Pour sa part, Dyane Benoît, directrice générale adjointe par intérim et responsable des territoires périphériques, a mentionné que le CISSS demeurait ouvert à tout don d’équipements de protection individuel pour le personnel soignant.

Tout en remerciant les gens pour les dons déjà reçus à ce jour, Mme Benoît a invité les citoyens ou entreprises souhaitant aussi faire leur part en offrant masques, lunettes ou autres à contacter le 1 833 994-2242. « On invite les autres qui auront le goût de faire de même à ne pas hésiter et à nous appeler. »

Enfin, elle a demandé à la population de ne pas se déplacer d’une ville à une autre, à moins que ce soit vraiment nécessaire.

Des personnes guéries

Quant au Dr Richard Fachehoun, médecin-conseil à la direction de la santé publique, il est venu confirmer que parmi les 81 Nord-Côtiers infectés par le coronavirus, 30 d’entre eux sont déclarés guéris. Il y a toujours deux patients hospitalisés, mais heureusement aucun décès à déplorer.

Le médecin-conseil a répété l’importance de garder ses distances avec les autres, de limiter ses activités extérieures et de n’aller à la pharmacie et à l’épicerie que lorsque c’est réellement indispensable.