COVID-19 : Le bilan se chiffre à 289 décès au Québec

Le premier ministre François Legault a dévoilé le bilan sur la situation nationale liée à la COVID-19, en date du samedi le 11 avril. Ce sont 289 personnes qui sont décédées des suites de la pandémie, soit 48 de plus que vendredi.

Le nombre de cas est porté à 12 292, soit 615 de plus qu’hier, 10 avril.

Sur 778 hospitalisations, 45 de plus, on dénombre 211 personnes aux soins intensifs, soit seulement 25 de plus que le dernier bilan.

« Comme vous le voyez, en ce qui concerne les hospitalisations, la situation est sous contrôle », a souligné le premier ministre du Québec.