La session prendra fin à la mi-mai, comme d’habitude, au cégep

Les étudiants de l’enseignement régulier du cégep de Baie-Comeau ont repris leurs cours le 6 avril, après un arrêt de trois semaines dû à la pandémie de COVID-19. Ils les suivent à distance évidemment et leur session doit se terminer dans les délais prévus, soit autour de la mi-mai.

« Depuis plusieurs semaines, un important travail de planification et de réorganisation a été fait en ce sens. Ceci a nécessité un travail colossal de la part des enseignants et nous sommes aussi parfaitement conscients que ceci l’est tout autant pour les étudiants qui doivent aussi faire preuve d’adaptation », a mentionné Isabelle Savard, coordonnatrice aux communications, marketing et recrutement au cégep.

Selon elle, les moyens utilisés par les enseignants auprès de leurs élèves sont variés. Ils ont été élaborés en collaboration avec les conseillers pédagogiques.

À titre d’exemple, ces façons de faire alternatives prennent notamment prendre la forme de cours en ligne et de travaux et exercices à réaliser avec des échéanciers précis pour leur remise.

Mme Savard a précisé que les enseignants ont fait preuve de créativité et se sont adaptés à la situation particulière dans le but d’assurer la réussite de leurs étudiants.

Soulignons que du côté des attestations d’études collégiales offertes en ligne, à la formation continue, les cours se sont poursuivis comme à l’habitude depuis le début de la crise.

Les admissions

Par ailleurs, le deuxième tour des admissions en vue de la prochaine session d’automne est en cours jusqu’au 1er mai.

À la suite du premier tour qui s’est terminé le 1er mars, des places sont disponibles dans tous les programmes offerts au cégep. Par contre, du côté des Soins préhospitaliers d’urgence, le nombre de places vacantes est limité, mais Isabelle Savard dit ignorer les détails. Une chose est sûre, ce nouveau programme pour la formation d’ambulanciers connaît de l’engouement, assure-t-elle.