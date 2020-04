Ouverture des écoles : « rien n’est décidé », rassure François Legault

Le premier ministre du Québec François Legault a annulé son congé aujourd’hui, 11 avril, pour s’adresser directement à la nation québécoise en raison d’une vague de décès dans une résidence de l’est de Montréal.

Il en a profité pour amener des précisions au sujet des écoles de la province afin de rassurer les parents.

« Je ne donnerai jamais le « ok » pour ouvrir les écoles sans l’accord de la Santé publique. Tant que nos enfants ne seront pas en sécurité, nous n’ouvrirons pas les écoles. Nous avons été transparents, oui, on analyse différents scénarios. Quand on ouvrira les écoles, c’est parce que je serai assez confiant pour y envoyer mes propres enfants. Je vous rassure que rien n’est décidé. Le seul critère est la santé des Québécois et non l’économie », a-t-il déclaré en point de presse.

Lors de son point de presse quotidien de la veille, il avait laissé entendre qu’il n’était pas impossible que les écoles et les garderies rouvrent d’ici le 4 mai. Toutefois, une telle décision devrait être approuvée au préalable par la Santé publique. Une pétition en ligne a été lancée depuis pour s’opposer à cette réouverture. En 24h, elle a recueilli près de 135 000 signatures.

Rappelons que les écoles primaires et secondaires ainsi que les cégeps et les universités sont officiellement fermés depuis le lundi 16 mars. La décision avait été annoncée le premier ministre. C’était ce qu’il fallait faire, selon lui, pour lutter contre la pandémie de COVID-19.