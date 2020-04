COVID-19 : une tournée de Pâques hors de l’ordinaire à Pointe-aux-Outardes

Une tournée de Pâques bien spéciale s’est déroulée en fin d’avant-midi dimanche dans le secteur de Place Bilodeau à Pointe-aux-Outardes, à l’initiative de Francine Lauzé, une mamie qui, comme tant d’autres, est privée de contacts rapprochés avec ses petits-enfants depuis le confinement.

La citoyenne de Pointe-Lebel a décidé de se déguiser en canard pour aller se promener dans le secteur où habite sa petite-fille. Sur la page Facebook du groupe Solidarité Manicouagan, elle avait pris soin, les jours précédents, d’inviter les petits et les grands à surveiller son passage à travers une fenêtre ou encore de leur terrain, distanciation physique oblige.

Sa fille Stéphanie et sa petite-fille Lauralie ainsi que Marlène Larouche et Louise Arseneault ont embarqué dans sa folie. Vêtues de costumes de lapin, de princesse, de Gros minet et d’Angry Bird, elles ont déambulé avec Francine Lauzé dans le secteur de Place Bilodeau pendant près de 90 minutes en multipliant les souhaits de Joyeuses Pâques, les sourires et les bonjours.

Provenant d’une camionnette conduite par le conjoint de l’initiatrice, de la musique a accompagné la tournée des colorés personnages, qu’on peut voir en action en cliquant sur cette vidéo.

Reconnue pour son imagination fertile quand vient le temps d’organiser des activités rassembleuses, Francine Lauzé a voulu créer de la joie en cette journée de Pâques marquée par l’interdiction des rassemblements familiaux. Et selon elle, la magie a été au rendez-vous pour bien des gens sur leur passage.

Un lapin sur la neige

D’autres citoyens ont mis l’épaule à la roue pour souligner la fête de Pâques cette année. Parmi eux, Bernard Gallant, de la rue Moyac à Baie-Comeau.

Il a hissé un énorme lapin blanc et rose sur le sommet d’un banc de neige devant sa résidence, avec un panier de Pâques à ses mains et des œufs de couleurs variées tout autour.

De quoi impressionner et faire sourire les marcheurs en ces temps de pandémie de coronavirus.