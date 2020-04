Télé-Québec met en ligne une plate-forme pour les enfants

La plateforme Télé-Québec en classe propose depuis ce lundi aux jeunes du Québec un environnement stimulant, sécuritaire, amusant, pertinent et rigoureux, afin qu’ils apprennent dans le plaisir tout en maintenant leurs acquis scolaires.

Les parents et les élèves pourront consulter les contenus éducatifs proposés, qui susciteront des réflexions, des discussions et des questionnements chez les jeunes. Un partenariat avec des professionnels du milieu de l’éducation a permis de regrouper, par niveau (primaire et secondaire) et par matière scolaire, des centaines de segments vidéo pertinents d’émissions éducatives mis en relation avec le programme de formation de l’école québécoise.

De plus, une variété de contenus éducatifs originaux gratuits ont été élaborés, afin de créer des rendez-vous hebdomadaires entre les jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire, des animateurs jeunesse stimulants et des enseignants chevronnés.

Moment doux avec Passe-Partout pour les tout-petits, Une dictée complètement dingue avec les animateurs de Cochon dingue, L’école à la maison avec Pascal Morrissette et Anaïs Favron, Les suppléants, avec Catherine Brunet et Pier-Luc Funk, Dans la tête de Martin Carli, avec le sympathique scientifique de Génial! et l’atelier d’écriture créative avec le slameur Élémo. Voici l’horaire des différents contenus.

