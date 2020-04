Tous les CHSLD et résidences privées seront inspectés

Depuis vendredi le 10 avril, 40 centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) privés et non conventionnés ont été inspectés après la mise au jour de la négligence au CHSLD Herron de Dorval. « La grande majorité sont très bien gérés, le personnel soigne bien les patients » et seulement 4 ou 5 d’entre elles seront « gardées sous surveillance », a dévoilé le premier ministre du Québec, François Legault, en point de presse ce lundi 13 avril.

En compagnie du directeur de la Santé publique Dr Horacio Arruda et la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, François Legault a promis que son gouvernement ne « s’arrêterait pas là » pour protéger les aînés du Québec.

Ainsi, toutes les résidences publiques et privées seront inspectées « pour aller voir si la situation est sous contrôle ».

Le premier ministre a rappelé que la pénurie de personnel dans les résidences pour aînés sévit depuis plusieurs années. Les conditions salariales et la surcharge de travail demeurent, selon lui, au cœur de la problématique. La valorisation de la profession auprès des jeunes et moins jeunes fera partie de ses priorités.

Le gouvernement a mis en commande quelque 200 000 tests de dépistage rapides. Au niveau de l’équipement de protection, les stocks de blouses sont plus minces mais des blouses fabriquées au Québec devraient être disponibles d’ici une semaine ou deux.

La menace d’une pénurie de médicaments utilisés pour la sédation plane toujours. « Nous avons des médicaments de sédation pour une semaine, mais on cherche partout avec le gouvernement fédéral pour trouver des solutions », tient à dire François Legault.

Des secteurs d’emplois seront rouverts, précise le premier ministre du Québec, qui élargira la liste des services prioritaires, dont la construction domiciliaire, pour les projets prévus d’ici le 31 juillet, afin d’éviter une crise du logement. « Des protocoles seront mis en place pour protéger ces employés-là », a-t-il précisé.

François Legault y est allé de sa bonne nouvelle du jour : à partir d’aujourd’hui, Télé-Québec diffuse des émissions éducatives pour les jeunes du primaire et du secondaire.

Ses remerciements quotidiens s’adressent bien entendu, à tous ceux et celles qui travaillent dans les CHSLD et résidences pour aînées, « qui font en général de l’excellent travail ».