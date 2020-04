COVID-19 : certains aidants naturels pourront entrer dans les CHSLD

Le premier ministre François Legault a précisé de quelle façon se fera la visite d’aidants naturels auprès de leurs proches confinés en centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Il a toutefois prévenu que ce ne sera pas tout le monde qui pourra aider leurs proches.

« On a convenu d’une façon de fonctionner pour que certains aidants naturels puissent aller dans les CHSLD », a soutenu le premier ministre. Le résultat négatif d’un test de dépistage, la disponibilité d’équipements de protection dans l’établissement et le respect strict de la règle des deux mètres avec le personnel et le reste des patients feront partie des exigences.

Le directeur national de la santé publique a précisé pour sa part que seules les personnes connues par les directions des CHSLD pour être aidant naturel avant la pandémie pourront se qualifier. Selon le Dr Horatio Arruda, environ 10 % des résidents ont ce genre d’aidant naturel, qui sont là presque quotidiennement pour offrir l’alimentation ou l’hygiène à leur parent.

Le Dr Arruda a demandé aux gens qui ne sont pas dans le groupe visé de ne pas se plaindre aux CHSLD. « Je vais demander la collaboration de tous pour respecter à la lettre ce qu’on va faire dans les CHSLD », a-t-il lancé en demandant aux gens qui ne seront pas autorisés « de ne pas faire de pression ».

Le médecin demande aussi aux gens qui seront autorisés de procéder dans l’ordre « car si c’est la cohue, on va devoir reculer ».

Appel à l’aide dans les CHSLD

Si le portrait est quand même assez favorable dans les hôpitaux, c’est loin d’être le cas dans les centres d’hébergement, a reconnu le premier ministre, qui a indiqué qu’il manque présentement 1 250 employés dans le réseau des CHSLD, parce qu’ils ont été infectés ou craignent de l’être.

« Je comprends que c’est difficile, la situation dans les CHSLD. Peut-être qu’on s’attendait pas à autant de personnes infectées », a affirmé M. Legault. « Dans certains cas, des personnes qui n’avaient pas de symptômes ont probablement infecté des résidents. »

François Legault, qui convient que le problème du manque de main-d’œuvre était connu bien avant la crise sanitaire, a aussi lancé un appel pour venir en aide au personnel des CHSLD.

Québec étudie notamment la possibilité de transférer du personnel des hôpitaux vers les centres d’hébergement et de soins de longue durée. Il tend aussi la main en direction des médecins spécialistes et des enseignants en santé. « On a besoin de bras qui ont toutes sortes de formation médicale », a fait valoir le premier ministre.

Au passage, le Dr Arruda a dit croire que la fameuse courbe du nombre de cas déclarés « a été aplatie, grâce au respect des consignes. Pour brimer les droits de la personne, il faut avoir de bonnes raisons. L’objectif était de sauver des vies et je suis convaincu qu’on en a sauvé plusieurs. »