Ève Ringuette partage son talent

Ève Ringuette a longtemps hésité à partager ses écrits, ses idées. Et pourtant. Il y a un an, elle avait soumis un texte pour le Prix du récit de Radio-Canada, sans toutefois être retenue parmi les finalistes. Cette fois, c’est la bonne. La femme de 33 ans de Uashat fait partie des 22 auteurs et autrices en lice pour le Prix de la nouvelle Radio-Canada 2020 avec Le couloir.

« Je suis vraiment contente. Ça me confirme que je suis capable d’écrire quelque chose de bon. J’ai toujours eu un petit frein parce que je ne montre pas beaucoup les textes que j’écris ou je ne partage pas toujours mes idées. Mais cette sélection m’encourage à continuer et ça me donne aussi plus de confiance pour écrire le long métrage pour lequel j’ai reçu une subvention du Conseil des arts du Canada », souligne l’Innue.

Ève Ringuette préfère, et de loin, le cinéma. Elle compte réaliser plusieurs longs métrages sur la Côte-Nord. Celui sur lequel elle planche présentement est une histoire d’horreur inspirée d’une légende innue. Dès qu’elle aura reçu sa bourse, elle plongera dans l’écriture, accompagnée d’un mentor, « un réalisateur producteur avec qui je travaillais à Gatineau, Jason Brennan ».

Le couloir en quelques mots

Mathieu roule sur une route qui devient de moins en moins perceptible à cause d’un brouillard qui s’intensifie à mesure qu’il avance. Il se rend tranquillement compte qu’il est perdu et décide de s’arrêter dans une cabane abandonnée. Il découvrira, derrière les portes de ce lieu sombre, une partie de lui qu’il avait intentionnellement enfouie. (Source : Radio-Canada)

Prix de la nouvelle

Les noms des cinq finalistes du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2020 seront annoncés le 15 avril, et celui de la gagnante ou du gagnant, le 22 avril. La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur le site de Radio-Canada, une résidence d’écriture de deux semaines au Banff Centre des arts et de la créativité en Alberta et une bourse de 6 000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada. Les finalistes (5) remporteront une bourse de 1 000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada, et la publication de leur texte sur le site de Radio-Canada.