COVID-19 : la Foire des arts annule son édition de novembre 2020

La Foire des arts fera relâche à Baie-Comeau en 2020. À sept mois de la tenue prévue de sa 22e édition, le comité organisateur prend la difficile décision de déjà tout annuler en raison de la pandémie de COVID-19.

« C’est une décision crève-cœur. On attendait, on attendait », explique Ginette Girard, pionnière au sein de l’organisation. La consigne gouvernementale du 10 avril visant l’annulation de la tenue des grands événements culturels et sportifs jusqu’au 31 août a pour ainsi dire été décisive pour la Foire des arts, qui attire autour de 2 000 à 3 000 visiteurs chaque année et réunit une quarantaine d’artisans.

« On a tous mal au ventre. On a tous un peu peur », poursuit celle qui craint que le coronavirus entraîne la défection tant des artisans que du public à ce rendez-vous annuel de la troisième fin de semaine de novembre.

À ce temps-ci de l’année, des étapes sont normalement franchies, comme le lancement des inscriptions et l’analyse des pièces soumises par les participants, entre autres. L’interdiction des réunions rend la chose difficile, indique Mme Girard.

La Foire des arts n’a même pas pu tenir sa dernière assemblée générale annuelle. Elle était fixée le 17 mars, mais les mesures sanitaires mises en place à compter du 12 mars ont tout chambardé.