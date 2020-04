Gabriel Proulx finaliste pour le prix de joueur-étudiant de l’année dans la LHJMQ

Le Drakkar de Baie-Comeau a de nouveau un finaliste dans la course pour le trophée Marcel-Robert, remis au joueur-étudiant de l’année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il s’agit d’un des leaders du club en 2019-2020, Gabriel Proulx.

Les deux autres finalistes sont Rafaël Harvey-Pinard des Saguenéens de Chicoutimi, déjà finaliste en 2018-2019 sous les couleurs des Huskies de Rouyn-Noranda, et Matthew Welsh des Islanders de Charlottetown, qui a remporté ce titre l’année dernière.

Dans son communiqué annonçant les finalistes ce mercredi après-midi, la LHJMQ décrit Gabriel Proulx comme « un réel modèle de persévérance et de discipline, (qui) sait ce que ça prend pour être un leader exceptionnel au hockey et dans la salle de classe ».

L’attaquant a suivi pas moins de 19 cours en ligne par le biais de Cégep à distance au cours des deux dernières années et demie, décrochant son DEC avec une moyenne de 86 %.

Celui qui étudiera l’an prochain en actuariat à l’Université Concordia a évolué trois ans au Cap-Breton et une saison à Baie-Comeau. À ce dernier endroit, il a connu une excellente campagne, en plus de jouer un important rôle de mentor auprès des jeunes de l’équipe. Proulx a disputé les 64 matchs du Drakkar dans cette saison écourtée par la COVID-19, récoltant 21 buts et 31 passes pour 52 points. Tous ces chiffres sont des sommets en carrière.

Gabriel Proulx pourrait devenir le cinquième porte-couleur du Drakkar à être reconnu comme meilleur joueur-étudiant du circuit Courteau. Les précédents sont Yanick Lehoux, Alexandre Picard-Hooper, Jérémy Grégoire, qui a gagné le trophée Marcel-Robert deux fois, ainsi qu’Antoine Samuel.

Un autre joueur du Drakkar pourrait voir ses efforts scolaires et sur la glace être récompensés. Mikisiw Awashish est le représentant de la LHJMQ pour le prix Alec-Reid de l’Alliance Sports-Études, visant à récompenser l’étudiant-athlète le plus méritant dans la province. Sept autres jeunes sportifs sont en nomination.