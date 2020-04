L’armée canadienne et la Croix-Rouge pourraient venir aider au Québec

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a confirmé qu’il aidera le Québec avec l’armée canadienne et les bénévoles de la Croix-Rouge, mais le plan d’aide n’est pas encore finalisé.

«Nous travaillons de près avec Québec pour finaliser un plan d’assistance, a commenté Justin Trudeau lors de son point de presse quotidien. Nous avons reçu une troisième demande, qui concerne de l’aide dans les CHSLD et l’ajout de médecins et de personnel médical. Cette demande est plus inhabituelle pour l’armée canadienne. Nous regardons toutefois comment les bénévoles de la Croix-Rouge et l’armée canadienne pourrait intervenir. C’est plus compliqué que lorsqu’il y a des inondations par exemple. »

Lors de la discussion avec les premiers ministres des provinces ce jeudi soir 16 avril, il sera question de la situation des aînés. « On reconnaît qu’il y a un besoin surtout dans les CHSLD. Nous voulons être là pour mieux aider nos aînés qui sont plus vulnérables. Il faudrait adapter nos mesures pour le faire », a ajouté le premier ministre du Canada.

Aussi, M. Trudeau élargi l’accès à son compte d’urgence, qui permet aux entreprises d’avoir un prêt sans intérêt.

« Il y aura une bonification des prêts pour les entreprises, a affirmé M. Trudeau. Les entreprises qui ont dépensé entre 20 000 $ et un million en masse salariale pourront avoir accès à un prêt. Nous aiderons également les entreprises à payer leur loyer. »

Jusqu’à maintenant 195 000 prêts ont été approuvés pour les PME pour une somme de 7,5 G$.

D’autre part, le premier ministre du Canada ne prévoit pas ouvrir les frontières avant des semaines, même si le président américain Donald Trump envisage de rouvrir sa frontière avec le Canada.