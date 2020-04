Le gin Norkôtié rafle une double médaille d’or en Californie

Catherine Blier et Paul Blanchard ont de quoi bomber le torse. Trois mois à peine après la vente des premières bouteilles de la Distillerie Vent du nord de Baie-Comeau, son gin Norkôtié vient de gagner une double médaille d’or au très renommé San Francisco World Spirits Competition.

« La double médaille d’or, elle n’a pas été gagnée souvent par des spiritueux québécois », précise fièrement la copropriétaire.

Elle et son partenaire d’affaires jubilent. Ce grand honneur, ils l’ont remporté à l’un des plus prestigieux concours dans le monde des spiritueux, note Mme Blier, en soulignant que sur la centaine de gin et plus qui étaient en lice, 21 provenaient du Québec.

Ce prix classe le Norkôtié comme l’un des produits les plus fins au monde. « On a remporté une double médaille d’or, car on a eu une note parfaite de tous les juges. On est vraiment contents d’avoir eu ce titre-là. »

Cette reconnaissance internationale comble d’autant plus le duo Blier-Blanchard qu’elle est attribuée par des connaisseurs qui évaluent des centaines de gin. « Pour nous, c’est stimulant et motivant. Si on veut venir qu’à exporter, les médailles peuvent aider », poursuit celle à qui il tarde de pouvoir apposer sur ses bouteille l’autocollant représentant la fameuse double médaille d’or.

La Distillerie Vent du nord en était à son premier concours. Même lors de l’élaboration du plan d’affaires, le San Francisco World Spirits Competition était déjà dans la mire des copropriétaires. « Il y en a beaucoup des concours. On a cherché à participer au plus renommé », poursuit Catherine Blier.

En mai ou en juin, l’entreprise devrait présenter son gin à un autre concours, encore une fois en Californie.