COVID-19 : la commission scolaire multiplie les dons d’argent, mais aussi les dons de soi

Les écoles ont beau être fermées depuis cinq semaines, plusieurs employés de la Commission scolaire de l’Estuaire (CSE) répondent présents pour donner au suivant pendant la pandémie de COVID-19.

Que ce soit en dons en argent ou en temps, ils sont nombreux à donner un coup de main aux comptoirs alimentaires de leur localité. En quelques jours à peine, plus de 13 000 $ ont été récoltés pour aider le Comptoir alimentaire L’Escale à Baie-Comeau, le Centre de dépannage des Nord-Côtiers aux Escoumins et le Centre d’action bénévole Le Nordest à Forstville à répondre à la multiplication des demandes de dépannage.

L’ouverture du bal revient à l’école Sainte-Marie de Ragueneau et son don de 425 $ récolté auprès de son personnel. Puis ce fut le tour de la polyvalente des Baies avec 3 500 $, l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes et ses 400 $ ainsi que les écoles Mgr-Bélanger (1045 $), Boisvert (800 $) et Saint-Cœur-de-Marie (1 120$) de Baie-Comeau.

L’école Richard (350 $) de Chute-aux-Outardes et les écoles Bois-du-Nord de Baie-Comeau et Saint-Joseph de Baie-Trinité (800 $ conjointement) ont également eu leur mot à dire dans le succès de cette cueillette, tout comme le Syndicat de l’enseignement de la Haute-Côte-Nord qui a contribué pour 1 000 $ au Comptoir alimentaire L’Escale.

Par ailleurs, les trois organismes de dépannage alimentaire des MRC de Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord se sont aussi partagé un don de 1 000 $ de l’Association québécoise des cadres scolaires et ses membres et un autre montant de 2 00 $ provenant de la section locale de l’Association des directeurs et directrices d’établissements d’enseignement du Saguenay – Lac-St-Jean et de l’Estuaire.

Plus encore

Pour sa part, le personnel de l’école La Marée de Pointe-Lebel a également remis la somme de 725 $ à l’organisme Les familles de Pointe-Lebel dans le besoin.

Dès le lendemain de la fermeture des établissements scolaires, l’école Leventoux de Baie-Comeau avait également offert plus de 300 laits au chocolat à l’Escale pendant que l’école St-Luc de Forestville distribuait quelque 400 berlingots de lait auprès des familles et des aînés de son milieu.

Parmi la multitude de dons, soulignons aussi celui du personnel de l’école Richard qui a a généreusement distribué des « cocos de Pâques » aux familles de l’école, le vendredi 10 avril dernier.

Enfin, soulignons le don en équipements du Centre de formation professionnelle de l’Estuaire, qui s’est traduit par la remise d’une centaine de masques N95, d’une quarantaine de blouses jetables et de plusieurs boîtes de gants et de masques jetables aux établissements de santé.