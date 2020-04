Internet haute vitesse : la députée Marilène Gill exige un service adéquat

La députée de Manicouagan, Marilène Gill, implore le gouvernement fédéral de mettre en place des solutions pour permettre l’accès à Internet haute vitesse dans les régions moins bien desservies.

« Il ne se passe pas une semaine sans que des citoyens de la Côte-Nord nous interpellent à ce sujet. On a plein d’exemples de personnes qui doivent débourser des sommes faramineuses chaque mois pour avoir accès à un service, souvent inadéquat, qui leur permet de travailler de la maison, c’est aberrant. Et c’est sans compter les centaines de dollars en frais de dépassement de données qui s’ajoutent pour plusieurs d’entre eux », avance la bloquiste.

Cette situation est encore plus préoccupante en cette période de crise actuelle (pandémie de COVID-19) alors que plusieurs personnes doivent opter pour le télétravail.

« À partir du moment où on exige des gens qu’ils restent confinés chez eux pour une question de santé publique, on doit prévoir qu’ils devront avoir accès à des services technologiques, que ce soit pour le travail, les études ou simplement pour rester en communication avec leurs proches. « Internet haute vitesse n’est même pas une option disponible pour plusieurs personnes en région, ce n’est pas normal en 2020 », déplore-t-elle.

Sans réponse

Après une première correspondance adressée au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie qui est demeurée sans réponse, le Bloc Québécois demande au gouvernement d’agir rapidement en obligeant les fournisseurs à plafonner le coût des services Internet et des forfaits cellulaires et à éliminer les limites de données mensuelles de ces forfaits; de reconnaître l’accès à Internet haute vitesse comme étant, en 2020, un service essentiel, et de s’engager à accélérer le déploiement de la fibre optique, ou toute autre technologie appropriée, permettant l’accès à Internet haute vitesse dans les régions moins bien desservies, et ce, dès que la situation le permettra.

Le Bloc Québécois rappelle également à Ottawa que soit transférer « une fois pour toutes » à Québec sa part des sommes prévues aux programmes fédéraux pour le déploiement d’Internet à large bande sur son territoire.

« Rappelons que l’échéancier du Gouvernement du Québec est 3 à 5 ans plus rapide que celui du fédéral et que Québec est beaucoup mieux placé pour développer le réseau selon les réelles priorités de ses régions », conclut Marilène Gill.