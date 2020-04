LHJMQ : le détenteur du premier choix sera connu le 6 mai

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) effectuera la loterie pour l’ordre de sélection des cinq premiers choix de sa séance de sélection 2020 le 6 mai. Il faudrait que les Olympiques de Gatineau soient vraiment malchanceux pour ne pas décrocher le premier choix.

Les Olympiques, qui ont terminé 16e sur 18, possèdent en plus les premiers choix des Mooseheads d’Halifax (17e) et du Titan d’Acadie-Bathurst (18e et dernier). Gatineau aura donc 18 des 21 boules qui se trouveront dans le boulier.

Dans ce genre de tirage, la 15e place au classement donne droit à deux chances dans le boulier. Cette 15e place est celle du Drakkar de Baie-Comeau, mais l’équipe a cédé en janvier 2019 son premier choix 2020 aux Sea Dogs de Saint John en retour du gardien Alex D’Orio. La dernière boule disponible appartient aux Remparts de Québec

Pour ce qui est de la séance de repêchage, elle aura lieu les 5 et 6 juin. La première ronde sera présentée en direct sur la chaîne YouTube officielle de la LHJMQ le vendredi soir. Les rondes 2 à 14 seront tenues le lendemain et elles pourront être suivies sur le site Internet de la ligue.