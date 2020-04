Le balayage des rues est très attendu à Baie-Comeau

Il n’y a pas à dire, tant le déneigement des rues en hiver que leur nettoyage au printemps tiennent à cœur aux citoyens de Baie-Comeau.

Le conseil municipal a été interpellé à quelques reprises au sujet des travaux printaniers lors de la séance de lundi soir, présentée sur Facebook en raison la pandémie de COVID-19. Des gens voulaient savoir quand serait balayé le sable qu’on retrouve en bordure de nombreuses artères, sur la promenade du parc des Pionniers et sur la piste cyclable le long du boulevard Pierre-Ouellet.

Comparativement aux dernières années, la saison 2020 n’affiche pourtant pas de retard à ce chapitre, a soutenu le maire Yves Montigny. Les travaux s’effectuent généralement à compter de la fin avril. Mais il est vrai aussi, a-t-il reconnu, que l’hiver 2018-2019 a été beaucoup plus enneigé que celui qui se termine.

Le tronçon ouest de la piste cyclable entre les deux secteurs a été déneigé voilà quelques semaines, mais des bris d’aqueduc survenus une fois de plus dans le quartier La Chasse ont freiné l’élan de la Ville. Les employés des travaux publics ont été déployés aux travaux de réparation, notamment sur les avenues Parent et Damase-Potvin.

Tout en assurant que cette piste très fréquentée sera complètement nettoyée d’ici la fin du mois, M. Montigny a rappelé aux gens l’importance « de conserver sa voie et de s’assurer ne pas se rapprocher à deux mètres des autres personnes », afin de respecter la consigne des autorités de la santé publique en cette période de COVID-19.

Cette distanciation doit prévaloir dans toutes les rues de la Ville, des rues qui sont plus sécuritaires ces semaines-ci en raison de la diminution du nombre de véhicules qui y circulent.

Effectifs complets

Pour sa part, le directeur général de la Ville, François Corriveau a mentionné que l’équipe des travaux publics s’était retrouvée réduite depuis la mi-mars, le temps de mettre en place des mesures pour limiter la propagation du virus.

Or, depuis le lundi 20 avril, tout le monde est de retour en poste. Les employés sont répartis sur deux quarts de travail jusqu’au 4 mai, l’un de jour et l’autre de soir. « Ça va nous permettre de reprendre le retard des dernières semaines », a indiqué M. Corriveau, tout en faisant remarquer cependant que les bancs de neige étaient encore bien présents sur le territoire et que les précipitations sous forme solide n’étaient pas terminées.