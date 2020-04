Ottawa lance un fonds d’urgence de 350 M$ pour les organismes communautaires

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a annoncé ce mardi la création d’un fonds d’urgence de 350 M$ pour les organismes communautaires.

« Le virus a eu comme conséquence d’aggraver les inégalités, a souligné M. Trudeau lors de son point de presse quotidien. Les organismes communautaires sont essentiels. Par exemple, les fonds seront remis à Centraide ou à la Croix-Rouge, qui eux achemineront des montants aux organismes. L’aide pourra servir à former des bénévoles et à accroître les services pour les personnes âgées. Nous voulons offrir plus de ressources pour leur permettre de s’adapter à la crise de COVID-19. »

Le premier ministre du Canada est revenu sur la tragédie de la Nouvelle-Écosse. « Je veux rendre hommage aux victimes de la tuerie en Nouvelle-Écosse, a poursuivi M. Trudeau. J’offre mes sympathies aux familles et à celle d’Heidi Stevenson, agente de la GRC, décédée dans la fusillade. La GRC est un milieu tissé serré. Le projet de loi sur l’interdiction des règles pour les fusils d’assaut était presque prêt à être déposé lors de la suspension des travaux de la Chambre des communes. Nous devrons en faire davantage pour protéger nos citoyens ».

Ottawa a aussi lancé un nouveau calculateur pour que les employeurs puissent savoir le montant qu’ils recevront pour la subvention salariale. « Les demandes pourront être acheminées dès lundi, a mentionné M. Trudeau. Nous espérons acheminer les montants aux entreprises le plus rapidement possible. »

Le ministre de la Famille, des enfants et du développement social, Jean-Yves Duclos, donnera les détails sur la subvention salariale cet après-midi 21 avril.

M. Trudeau a aussi parlé de l’approvisionnement en matériel médical. « Nous continuons de travailler sans relâche pour acheminer l’équipement médical nécessaire. Nous avons pu éviter qu’il y ait des pénuries dans les provinces. C’est devenu un milieu extrêmement compétitif. Je suis heureux de voir que des entreprises canadiennes se sont mises à produire de l’équipement médical. »