COVID-19 : les escales de croisières de l’automne sont maintenues pour l’instant

Même si la saison 2020 n’augure rien de bon et risque même d’être à l’eau complètement en raison de la pandémie de COVID-19, les escales automnales au calendrier de Croisières Baie-Comeau sont maintenues pour l’instant.

« Tout s’annonçait pour une saison record, mais là, on ne sera pas là », laisse tomber la chef d’escale Reina Savoie-Jourdain. C’est toute l’industrie des croisières sur la planète qui souffre de la situation, rappelle-t-elle en soulignant qu’à Baie-Comeau, « on ne fait pas plus pitié que les autres ».

En 2020, Croisières Baie-Comeau s’attendait d’accueillir un nombre record de 22 escales et un peu plus de 17 000 passagers et membres d’équipage, ce qui aurait été également du jamais vu.

Cette extraordinaire saison était prévue en bonne partie grâce aux 12 escales de La Belle des Océans. Avec à son bord quelque 200 passagers et membres d’équipage, le navire de la compagnie CroisiEurope devait naviguer sur le fleuve Saint-Laurent pour la première fois de sa jeune histoire et s’arrêter à Baie-Comeau à compter du 19 juin.

Suivre la parade

La chef d’escale discute chaque semaine avec les acteurs de l’industrie des croisières au Québec. Les nouvelles informations proviennent « au compte-gouttes ». Pour la suite des choses, Croisières Baie-Comeau n’a évidemment d’autre choix que de suivre la parade, admet Reina Savoie-Jourdain.

Historiquement, les croisiéristes qui débarquent à Baie-Comeau proviennent principalement des États-Unis et du Royaume-Uni. Or, en date du mercredi 22 avril, nos voisins du Sud comptaient 45 000 décès liés à la COVID-19. De l’autre côté de l’océan Atlantique, le Royaume-Uni en recensait 18 100, ce qui le plaçait au quatrième rang des pays les plus touchés en Europe.