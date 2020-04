COVID-19 : Legault fait appel aux 9 500 personnes absentes du milieu de la santé

Le premier ministre du Québec, François Legault, supplie les 9 500 membres du personnel des CHSLD et du réseau de la santé absents du milieu de venir prêter main-forte. « On a besoin de vous! », a-t-il lancé.

Quelque 800 personnes se sont ajoutées à la liste du personnel absent dans les vingt-quatre dernières heures. Sur les 9 500, 4 000 ont été en arrêt de travail puisqu’elles ont été infectés à la COVID-19.

M. Legault souhaite leur retour après leur quarantaine. Pour les autres, le premier ministre comprend leurs craintes, mais il soutient que l’équipement de protection individuelle est disponible et que les directives sont en place pour assurer leur sécurité. « Le réseau de la santé ne peut pas fonctionner avec 9 500 personnes en moins. »

Il aussi indiqué que la prime de 4 et 8 % pour le personnel de la santé est reconduite jusqu’au 31 mai. Pour les préposés aux bénéficiaires, les « négociations avancent avec les syndicats pour bonifier leur salaire de façon permanente ».

Équipements

Lors du point de presse quotidien, le premier ministre Legault a indiqué que les masques (chirurgicaux et N95) et les gants étaient disponibles en nombre suffisant pour les prochaines semaines. C’est pour les blouses médicales que la disponibilité est plus serrée, mais des entreprises du Québec sont à pied d’œuvre pour en fabriquer.

« Avec ce qu’on va recevoir, ça va nous permettre de passer au travers », a-t-il mentionné, remerciant les dirigeants et employés des entreprises qui s’activent.