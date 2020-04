COVID-19 : les CHSLD ont le personnel suffisant sur la Côte-Nord

Les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de la Côte-Nord ont le personnel requis pour donner les soins aux aînés qui y résident.

C’est ce qu’a mentionné Dyane Benoît, directrice générale adjointe par intérim au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, après avoir été questionnée sur le nombre d’employés qui manquaient dans les CHSLD, jeudi, en point de presse.

Cette dernière a tout de même admis que, comme partout ailleurs au Québec, un exercice important est en cours depuis la mi-avril pour l’ajout de personnel dans ces centres. « Ça inclut des médecins qui ont levé la main pour venir prêter main-forte dans nos milieux de vie. »

Plus de 90 personnes se sont inscrites sur le portail gouvernemental jecontribue.ca afin de proposer leurs services au réseau de la santé en cette période de pandémie de COVID-19. Mme Benoît a confié qu’à ce jour, une trentaine d’entre elles ont été embauchées ou sont en processus d’embauche.

Zéro hospitalisation

Dans un autre ordre d’idée, on a appris aujourd’hui que les deux personnes de la Côte-Nord qui ont dû être hospitalisées après avoir contracté la COVID-19 sont aujourd’hui de retour à la maison.

C’est ce qu’a confirmé le médecin-conseil de la Direction de la santé publique, le Dr Richard Fachehoun, en traçant le bilan de la situation au 23 avril.

Rappelons que la région n’a connu aucun nouveau cas positif aujourd’hui et que sur les 112 personnes infectées à ce jour, 76 sont rétablies et 36 poursuivent leur isolement à domicile. La région n’a eu à déplorer aucun cas en milieu de vie pour aînés et aucun décès non plus.