Une première rencontre virtuelle attire 75 personnes du monde des affaires

La cellule d’action et de soutien aux entreprises de la Manicouagan a attiré 75 personnes à une rencontre virtuelle avec des entrepreneurs et des gestionnaires, la première depuis sa création en mars.

La participation d’autant de personnes à ce rendez-vous tenu mercredi après-midi sur la plateforme Zoom a réjoui les membres de la cellule, tous issus du milieu économique. Les secteurs de la construction, du commerce de détail, de l’industrie lourde, du milieu culturel, de l’industrie touristique et du travail autonome, comme des coiffeuses et des esthéticiennes, étaient représentés.

Trois invités ont également pris part à la rencontre virtuelle, soit le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, et les députés provincial et fédéral, Martin Ouellet et Marilène Gill.

Selon la porte-parole de la cellule et directrice générale de la Chambre de commerce de Manicouagan, Myreille Lalancette, de nombreux sujets chers aux gens d’affaires ont été abordés, dont l’incertitude qui plane sur l’avenir des industries culturelle et touristique, deux pans majeurs de l’économie.

« Ce sont des préoccupations importantes en ce moment », a indiqué Mme Lalancette. « Il n’y a aucun programme qui est sorti pour aider le milieu touristique. On attend toujours. On n’a pas de détail », a-t-elle expliqué, en ajoutant que les entreprises touristiques ne peuvent rien planifier devant l’incertitude du moment et l’absence de fonds.

Déconfinement

Comme il fallait s’y attendre, le sujet du déconfinement a été largement abordé et tout le monde s’est dit conscient qu’il fallait attendre les directives de la santé publique.

Mais ce qui ressort des échanges, c’est « aussi l’importance d’outiller les entreprises pour qu’elles soient prêtes » le moment venu de rouvrir leurs portes. Mme Lalancette faire référence aux mesures à prendre leurs locaux aux consignes sanitaires.

Pour en revenir à cette première expérience du genre pour entrer en contact avec plusieurs gens d’affaires au même moment grâce à la technologie, la directrice générale croit que les participants ont bien apprécié. Les membres de la cellule d’action et de soutien aux entreprises envisagent d’ailleurs récidivé au besoin.

« C’est peut-être une formule qu’on va pouvoir réutiliser pour l’adaptation qu’elles vont devoir faire en vue de la réouverture », conclut-elle.