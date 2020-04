COVID-19: 97 nouveaux décès au Québec

Le bilan du Québec ce 24 avril est de 1 340 personnes décédées de la COVID-19, soit 97 de plus qu’hier.

Les cas confirmés sont revus à la hausse, soit 778 personnes de plus atteintes du coronavirus, ce qui porte le nombre à 22 616.

Au chapitre des hospitalisations, on dénombre 49 patients de plus que le 24 avril, soit 1 460 personnes. On compte 247 personnes, soit 20 de plus en soins intensifs.

Tels sont les données du jour divulguées par le premier ministre du Québec François Legault.

Ce dernier a précisé que techniquement, le nombre de personnes en soins hospitaliers ou en soins intensifs est faussé en raison des patients guéris, qui demeurent en centre hospitalier plutôt que de retourner en CHSLD.