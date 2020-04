L’écocentre reprend ses activités

La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM) annonce la réouverture de l’écocentre de Baie-Comeau à compter du mardi 28 avril. Les heures d’ouverture sont de 8 h à 16 h du mardi au samedi. Évidemment, l’ensemble des règles édictées par la santé publique demeurent en force.

En raison de la pandémie de COVID-19, le nombre de véhicules sera limité sur le site afin d’appliquer les mesures de distanciation sociale établies.

Afin d’accélérer le service, la RGMRM demande de respecter certaines consignes, comme d’éviter de se déplacer à l’écocentre si ce n’est pas essentiel, et si possible, de reporter sa visite et de trier ses matières avant la visite.

Les usagers sont responsables de la disposition des déchets ultimes dans les conteneurs de l’écocentre, rappelle-t-on au passage.

Le personnel de la Régie sera sur place pour diriger et de s’assurer de la bonne disposition des matières. L’organisme se dit conscient que le délai d’attente sera beaucoup plus long qu’à l’habitude, mais il tient « à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de gérer au mieux les risques associés à la COVID-19 pour assurer la santé et la sécurité de ses employés ainsi que des citoyens ».

Notons en terminant que le magasin de réemploi Phase 2 et le point de service de Transformation Métaux du Nord demeurent fermés pour le moment.