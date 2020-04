Denis Lepage fait du bien aux gens les samedis soirs sur Facebook

Denis Lepage multiplie habituellement les spectacles et fait danser les gens avec sa musique country. Si la période de confinement a modifié sa formule, il ne l’a pas arrêté pour autant, comme le prouvent ses rendez-vous du samedi soir sur sa page Facebook.

« Je suis un gars qui fait beaucoup de shows. Dans le temps du confinement, je voulais faire quelque chose », explique celui qui a imaginé ce qu’il décrit comme un « party salon-cuisine ».

« Je dis aux gens vous tassez la table du salon, la table de la cuisine et vous dansez avec votre chéri (e) », raconte-t-il au bout du fil.

À compter de 20 h et avec sa guitare en main et un décor de circonstance, le généreux et prolifique artiste de Chute-aux-Outardes enfile succès sur succès du palmarès country d’hier et d’aujourd’hui pendant trois heures, dont évidemment des pièces tirées de ses cinq albums.

Faire du bien

Si Denis Lepage occupe ainsi ses samedis soirs depuis le 28 mars, c’est beaucoup pour faire du bien aux gens, mais aussi pour se faire du bien à lui, confie-t-il.

Grâce aux commentaires qu’il reçoit sur Facebook, le musicien peut mesurer l’impact qu’il a. « Le monde s’ennuyait de ça. Les commentaires que j’ai, c’est ça nous fait tellement de bien. Quand tu lis ça, t’as quasiment le goût de brailler. »

En plus de voir apparaître les mentions j’aime ou j’adore, l’artiste prend connaissance de plusieurs réactions des gens en direct pendant les pauses entre ses chansons. « Les interactions, c’est merveilleux. Tu ne te sens pas comme tout seul », souligne-t-il.

Demandes spéciales

Avec son répertoire de près de 300 chansons, Denis Lepage est bien placé pour répondre aux demandes spéciales qu’il reçoit en direct. Comme il manque de temps pour donner suite à toutes les requêtes le soir même, il remet ça souvent à la semaine suivante. Dès l’ouverture de son spectacle du 25 avril, il avait déjà une quarantaine de demandes spéciale en main.

Par contre, pour son répertoire du soir, il explique y aller beaucoup avec le feeling. « Si je me dis il faut que je fasse ça et ça et ça, je n’aurai pas de plaisir. »

Le public adore la formule. L’artiste raconte avoir déjà comptabilisé 400 personnes en simultané qui l’écoutaient en direct sur Facebook. « Ç’a déjà monté à 4 000, presque 5 000 », assure-t-il, en faisant référence aux gens qui se branchaient à sa page Facebook pour l’écouter pendant un temps dans une même soirée.

Plusieurs artistes au Québec agrémentent les samedis soirs des gens à la manière de Denis Lepage. Selon ce dernier, il n’est pas rare que les amateurs de musique country vont passer une certaine période à écouter l’un pour aller ensuite en écouter un autre et ainsi de suite. « On a aussi notre fan club », laisse-t-il tomber en riant.

Denis Lepage, qui a d’ailleurs composé une pièce sur le coronavirus, a l’intention de divertir les gens avec sa musique les samedis soir pour encore plusieurs semaines, voire quelques mois. « Si ça peut faire du bien au monde, c’est réussi », conclut-il avec une pensée pour les personnes âgées confinées dans les résidences, dont sa maman.