COVID-19 : 84 nouveaux décès au Québec

Le premier ministre du Québec François Legault confirme l’ajout de 84 nouveaux décès des suites de la COVID-19 en 24 heures, portant le total à 1 599 décès depuis le début de la crise.

Le nombre de personnes infectées continue également d’augmenter. La province compte désormais 24 982 cas confirmés du nouveau coronavirus, une hausse de 875 par rapport au 26 avril.

« On continue de voir au Québec qu’on a deux mondes, a indiqué M. Legault. Le monde autour des résidences de soins de longue durée et le reste du Québec. Si vous prenez les 84 décès de plus aujourd’hui 75 sont dans des résidences où on donne des soins de longue durée 9, des personnes qui vivaient à leur propre domicile, seul ou avec d’autre. »

En deux jours, le nombre de personnes hospitalisées est passé de 1 509 à 1 541. Il y a également cinq personnes de moins aux soins intensifs.