COVID-19 : les décès en dehors des CHSLD n’augmentent pas

Dans son bilan quotidien de mardi, le premier ministre François Legault avait préparé un graphique montrant l’énorme différence entre le nombre de décès causés par la COVID-19 dans les résidences de soins pour personnes âgées et dans le reste de la population.

M. Legault a ainsi fait valoir que depuis 14 jours, le nombre de décès dans le reste de la population s’établit entre 8 et 10 par jour en moyenne.

On le savait déjà, mais la grande majorité des décès sont survenus dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et les résidences des personnes âgées (RPA). Entre les deux, « il y a deux mondes », a convenu François Legault.

Si la moyenne est de 10 pour la population en général, on a rapporté 83 décès au total dans les 24 dernières heures au Québec. Donc, toujours en se basant sur la moyenne, autour de 75 dans les CHSLD et les RPA.

Le portrait a fait dire au premier ministre que « ce plateau (des décès dans le reste de la population) depuis deux semaines nous permet de dire que la situation est sous contrôle, sauf dans les CHSLD ».

Tout près de 1 600 décès

Avec le bilan de ce mardi, le nombre de morts provoqués par ce coronavirus s’établir à 1 599. On enregistre maintenant 25 757 cas confirmés depuis le début de la pandémie, en hausse de 775. Le nombre total d’hospitalisations se chiffre à 1625 (+84), dont 217 aux soins intensifs (+7).

Le chef de l’État a fait valoir au passage que dans le nombre d’hospitalisations, on comptabilise 94 personnes qui n’ont plus besoin de soins à l’hôpital, mais qui sont volontairement gardées là plutôt que d’être retournées en CHSLD, pour des raisons évidentes.