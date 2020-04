Le gouvernement canadien présentera un plan pour le déconfinement

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé que son gouvernement dévoilera un plan pour encadrer le déconfinement.

Ce plan sera composé de principes de base qui permettront aux provinces d’encadrer le retour à la vie normale et la relance de l’économie. Les lignes directrices pour la réouverture seront basées sur les avis des experts.

La relance de l’économie devra être graduelle selon le premier ministre. Parmi les lignes directrices pour une réouverture de l’économie, les provinces devront avoir la capacité de faire des dépistages pour la COVID-19. Des mesures importantes devront être mises en place dans les CHSLD pour le long terme et des équipements de protection devront être offerts dans les milieux de travail.

« Si on lève les restrictions trop rapidement, on peut perdre tous les progrès qui ont été obtenus », a affirmé M. Trudeau.

En cette Journée internationale de commémoration des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail, le premier ministre a insisté sur l’importance d’avoir des équipements médicaux en quantité suffisante pour que les travailleurs puissent évoluer dans un milieu sécuritaire. Six millions de masques chirurgicaux ont été distribués au courant de la dernière semaine à travers le pays. De plus, 100 000 visières sont en cours de fabrication.