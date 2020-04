Après 25 ans d’absence, la SOPFEU annonce le grand retour de Garofeu

Après plus de 25 ans d’absence, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a annoncé le grand retour d’un personnage qui a marqué l’imaginaire de nombreux enfants au cours des années 1980. Garofeu, le fier petit tamia rayé, reprend du service avec la SOPFEU.

Il agira comme porte-parole de la Société auprès des enfants et des familles, afin de faire la promotion de la prévention des incendies de forêt.

Consciente que les jeunes sont un vecteur de changement social, la SOPFEU souhaite contribuer à former une nouvelle génération de citoyens responsables face à l’utilisation du feu. En s’adressant aux jeunes, la SOPFEU interpelle aussi les parents afin de les amener à être des modèles pour leurs enfants.

Tout au long de la saison 2020, une série de douze vignettes présentant les « Astuces de pro de Garofeu pour toute la famille » sera diffusée sur les médias sociaux. De plus, au cours des prochains mois, l’équipe de prévention de la SOPFEU développera du matériel pédagogique pour les enfants du préscolaire et du primaire.

Concours de dessins à colorier

Pour marquer son grand retour, Garofeu lance un concours de dessins à colorier pour les enfants de 12 ans et moins. Ce concours vise à promouvoir le respect des interdictions de faire des feux à ciel ouvert, ainsi que l’utilisation de foyers munis de pare-étincelles. Il vise également à présenter des options sécuritaires et écologiques aux brûlages de rebut et de résidus verts, qui causent quelque 150 incendies affectant la forêt chaque printemps.

Les enfants pourront soumettre trois dessins par courriel ou par la poste. Soixante-quinze sacs à dos étanches, d’une valeur de 20 $ chacun, seront attribués par tirage au sort parmi les participants, au début du mois de juin. Les détails du concours se retrouvent sur le site web de la SOPFEU.

Histoire de Garofeu

Garofeu a fait sa première apparition publique le 31 mai 1979, en présence du ministre des Terres et Forêts de l’époque, Yves Bérubé, et ce, à l’occasion du banquet du 40e anniversaire de l’Association forestière québécoise. Le sympathique personnage devenait ainsi la figure de proue des campagnes de prévention menée par Conservation-Québec, un organisme regroupant les sept sociétés de conservation chargées de la protection des forêts avant la création de la SOPFEU.

Garofeu est un tamia rayé, communément appelé suisse. Il avait été choisi de préférence à tout autre animal à cause, bien sûr, de sa frimousse adorable, mais aussi en raison de ses qualités en forêt. La réputation du tamia est irréprochable. Il est sympathique et prévoyant. On le voit souvent en forêt et il a d’excellentes habitudes de conservation.