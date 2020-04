Un plan de levée des barrages présenté cet après-midi

Selon les informations de Radio-Canada, Québec dévoilera cet après-midi comment se déroulera la levée progressive des points de contrôle entre les régions dont l’accès est contrôlé depuis plus d’un mois. La Côte-Nord, Charlevoix, le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie et tous les autres territoires filtrés par la Sûreté du Québec auront des réponses alors que la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale Geneviève Guilbault, fera une mise à jour de la situation.

Pour l’occasion, elle sera accompagnée de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et du directeur national de la santé publique, M. Horacio Arruda. Le premier ministre du Québec ne sera pas présent.