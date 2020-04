Réouverture de la Côte-Nord: Ouellet s’interroge sur la date

Martin Ouellet s’est dit satisfait que le gouvernement ait présenté une manière de procéder par étape pour la réouverture des régions confinées par la pandémie de la COVID-19. Il s’interroge toutefois sur le 18 mai, la date retenue pour rouvrir l’est du Québec, dont la Côte-Nord.

« Ce que j’aime, c’est qu’il y a un plan. Le gouvernement propose un échéancier », a d’abord soutenu le député de René-Lévesque. « Mais la région de Lanaudière, dans le 450, qui se trouve près de la zone rouge, est la première déconfinée et ici, on est les derniers. Je ne comprends pas la logique là-dedans, la raison scientifique », a-t-il enchaîné.

« On a été les premiers à être fermés parce qu’il y avait plus de gens à risque ici, et on n’a pas été autant contaminés que d’autres régions. Je suppose que c’est la même logique pour la réouverture », de se demander M. Ouellet, qui a hâte d’en apprendre plus vendredi lors de sa rencontre avec les élus régionaux, la Sécurité publique et le ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien.

L’avantage d’être dans les derniers à rouvrir ses frontières « est que ça va permettre de voir comment ça se passe ailleurs et que si jamais la situation se dégrade, on peut revenir en arrière », de lancer le député, qui se demande s’il n’y a pas un peu de politique derrière cette décision. «Tout l’est du Québec, dans les médias, disait qu’elle ne voulait pas de réouverture tout de suite », souligne-t-il au passage.

Entre émotion et raison

Martin Ouellet a confié qu’en matière de déconfinement et de réouverture des régions, toute la gamme des réactions est visible.

« Il y en a qui veulent et d’autres qui ne veulent pas. L’émotion et la raison se font face et les deux réactions se valent. Mais il y a une chose de certaine, c’est que même quand la région sera rouverte, les mêmes règles demeurent : ce sont seulement les déplacements essentiels qui sont acceptés. Ce n’est pas pour rendre visite à sa famille ou pour aller au chalet. »

Quoi qu’il en soit, le leader parlementaire du Parti québécois rappelle que réouverture ou non, déconfinement ou non, il faut toujours garder à l’esprit l’importance de pouvoir offrir des soins à tous si jamais l’épidémie en venait à progresser de nouveau. « Je ne veux surtout pas qu’il arrive sur la Côte-Nord ce qu’il arrive à Montréal-Nord », a conclu le député.