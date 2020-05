La Commission scolaire de l’Estuaire lance des formations à distance pour les entreprises

La Commission scolaire de l’Estuaire a procédé au lancement d’une nouvelle offre de formations à distance pour les entreprises de la région et d’ailleurs, le vendredi 1er mai.

Cette offre est née de la mobilisation du Service aux entreprises (SAE), Centre de formation professionnelle (CFP) et Centre d’éducation des adultes (CEA), et a été créée dans le but de développer les compétences des travailleurs pendant une période de ralentissement économique (pandémie).

Selon la coordonnatrice du SAE, Line Bonneau, le Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) lancé au début du mois d’avril par le gouvernement du Québec offre une belle opportunité aux entreprises puisqu’il présente des mesures de financement plus flexibles, qui englobent des formations qui ne peuvent être financées dans le cadre des paramètres habituels, notamment dans le secteur de la santé et la sécurité.

Pour le moment, le nouveau service regroupe une vingtaine de formations dans des domaines variés tels que l’administration, la construction et rénovation, l’hygiène et salubrité, l’intégration socioprofessionnelle, les soins aux aînés et bénéficiaires des services de santé, la francisation ainsi que la mise à niveau en mathématique, français et anglais.

Un volet de reconnaissance des acquis et des compétences aux métiers professionnels ou semi-spécialisés est aussi disponible.

« Notre répertoire présente différentes formations, mais les contenus sont adaptables et nous pouvons offrir du sur mesure aux entreprises de la région en nous adaptant à leurs besoins et disponibilités ainsi que ceux des individus », précise Line Bonneau.

Formation à distance

Cette nouvelle offre de formation propose un enseignement à partir de plateformes numériques permettant une interaction en direct avec le formateur.

« Une chose est certaine, cependant, c’est que l’expertise développée dans le cadre de la pandémie permettra assurément le maintien de l’offre de cours en ligne pour les formations de courte durée au-delà de cette période », d’assurer la CSE par voie de communiqué.

Il est possible de recevoir de l’information sur l’offre de formations en ligne de la Commission scolaire de l’Estuaire en contactant le Service aux entreprises de l’Estuaire par courriel à l’adresse sae@csestuaire.qc.ca. Le répertoire de formations est également disponible sur le site Internet de la Commission scolaire de l’Estuaire (csestuaire.qc.ca) dans la section Établissements sous l’onglet Service aux entreprises.

Répertoire des formations