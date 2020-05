Pétition contre la réouverture de la région : Montigny s’en remet aux autorités

« C’est une décision de la santé publique. C’est vraiment une décision qui regarde l’Institut national de santé publique, qui fait une recommandation au bureau du premier ministre et ça reste là. Moi, je ne peux rien faire avec ça », précise le maire Yves Montigny, en réaction à une pétition réclamant le report de la réouverture de la Côte-Nord prévue pour le 18 mai.

Le premier magistrat de Baie-Comeau est l’un des deux élus ciblés, avec le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, à qui Isabelle Hall veut remettre sa pétition. Une pétition qui va jusqu’à réclamer le maintien des barrages routiers jusqu’à ce qu’un traitement ou un vaccin soit trouvé pour la COVID-19.

M. Montigny continue d’exprimer sa confiance que la levée des barrages le 18 mai soit une décision avisée. Il l’était la semaine dernière lorsque la date a été fixée et l’est tout autant aujourd’hui.

« Il y a quatre jours, je ne pensais jamais être capable d’aller parler à mes parents sur le terrain du Château Baie-Comeau. Je n’aurais jamais pensé qu’on aurait pu faire ça et on est rendu là », cite-t-il en exemple pour démontrer que la situation évolue dans le bon sens et qu’il reste encore 12 jours avant la réouverture de la région.

Le maire Montigny affirme faire entièrement confiance aux décideurs. « Je m’en remets totalement à l’Institut national de santé publique du Québec », poursuit-il en insistant sur le fait que cela la fermeture de la région n’est pas sous la juridiction des élus locaux.

Enfin, de garder la Côte-Nord sous une cloche de verre pendant que le reste du Québec se déconfine, c’est loin d’être une solution, selon lui. L’essentiel, insiste-t-il, c’est de respecter les consignes de la santé publique.

Par ailleurs, également ciblé par la pétition, le député Martin Ouellet a refusé de commenter la démarche de Mme Hall pour le moment. Il considère que c’est trop tôt.