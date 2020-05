Des outils de la CNESST pour aider à la réouverture des écoles

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) vient de mettre à disposition différents outils dans le cadre de la réouverture des écoles.

La CNESST propose en effet de venir en aide aux acteurs du milieu scolaire en leur proposant un guide de normes sanitaires, une affichette et une liste de vérifications quotidiennes. Sur cette liste on peut trouver le nettoyage des toilettes, de la salle à manger, la présence de solution hydroalcoolique…

« Notre première priorité, à la CNESST, est que les travailleurs puissent accomplir leurs tâches sans affecter leur santé et leur sécurité. Cela s’applique aux enseignantes et aux enseignants, qui jouent un rôle de haute importance auprès des enfants du Québec. La trousse que nous lançons aujourd’hui offre un accompagnement pratique, pour un retour en classe sûr pour toutes et tous », précise Manuelle Oudar, présidente du conseil d’administration et chef de la direction de la CNESST.

L’organisme ajoute que « la trousse d’outils s’inscrit dans la foulée de sa plus récente campagne de sensibilisation intitulée Le Québec se remet au travail. La campagne vise à rappeler l’importance de prendre tous les moyens pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs. Employeurs et travailleurs doivent collaborer pour que la reprise des activités se fasse de manière sécuritaire. Plus que jamais, chacun a un rôle à jouer ».

Vous trouverez d’ailleurs sur le site du CNESST des outils à destination des différentes professions dans le cadre de la reprise progressive annoncée par le gouvernement. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur le site Internet du CNESST.